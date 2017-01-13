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03:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Призывная кампания в Приморье прошла идеально

Приморский край идеально выполнил план по призыву на военную службу в рамках осенней кампании: на службу отправились 1915 молодых приморцев. Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на АПК.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Призывные комиссии, организованные во всех муниципалитетах, задействовали свыше 200 врачей. Число призывников, признанных по состоянию здоровья годными к военной службе, в регионе составляет 76%.

При этом приморцы, проживающие в пострадавших от тайфуна «Лайонрок» районах, получили полугодовую отсрочку от призыва. Отсрочкой в Приморском крае воспользовались 20 призывников из Кавалеровского и Ольгинского районов.

По данным Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России, в ходе осеннего призыва на военную службу призвано в общей сложности 152 тыс. человек. Следующий призыв стартует 1 апреля 2017 года и продлится до 15 июня.

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