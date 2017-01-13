Призывная кампания в Приморье прошла идеально

Призывные комиссии, организованные во всех муниципалитетах, задействовали свыше 200 врачей. Число призывников, признанных по состоянию здоровья годными к военной службе, в регионе составляет 76%.

При этом приморцы, проживающие в пострадавших от тайфуна «Лайонрок» районах, получили полугодовую отсрочку от призыва. Отсрочкой в Приморском крае воспользовались 20 призывников из Кавалеровского и Ольгинского районов.