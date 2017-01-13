Призывная кампания в Приморье прошла идеально
Приморский край идеально выполнил план по призыву на военную службу в рамках осенней кампании: на службу отправились 1915 молодых приморцев. Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на АПК.
Приморский край идеально выполнил план по призыву на военную службу в рамках осенней кампании: на службу отправились 1915 молодых приморцев. Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на АПК.
Призывные комиссии, организованные во всех муниципалитетах, задействовали свыше 200 врачей. Число призывников, признанных по состоянию здоровья годными к военной службе, в регионе составляет 76%.
При этом приморцы, проживающие в пострадавших от тайфуна «Лайонрок» районах, получили полугодовую отсрочку от призыва. Отсрочкой в Приморском крае воспользовались 20 призывников из Кавалеровского и Ольгинского районов.
По данным Главного