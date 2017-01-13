Следователи и прокуроры не находят себе места

Источник: РИА "Новости"

За подписями Юрия Чайки и Александра Бастрыкина в адрес президента России Владимира Путина поступило обращение с просьбой о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями». Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года среди более 50 тыс. прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет, на получение квартир претендуют 3,690 тыс. человек.

Для обеспечения их жильем, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры, требуется почти 19 млрд руб. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн руб.

Как говорят в Генпрокуратуре, при расчетах они ориентировались на аналогичные правила обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел.

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Отметим, что в СКР при штатной численности немногим более 20 тыс. человек очередников на получение квартир практически столько же (3,800 тыс. человек). Однако запросы этого ведомства куда скромнее — всего 7,6 млрд руб. Впрочем, существенная разница в цифрах, по данным «Ъ», объясняется тем, что в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.



Как пояснили «Ъ» в обоих ведомствах, ситуация с обеспечением жильем сотрудников Генпрокуратуры и СКР примерно одинаковая. Из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы им выделяются средства, на которые приобретаются исключительно служебные квартиры. Так, в 2015 году прокуратуре на их покупку было выделено 464,3 млн руб., в 2016-м — 405,8 млн руб. Соответственно, были приобретены 163 и 127 квартир. В СКР «Ъ» подобных данных предоставить не смогли.



При уходе из прокуратуры или СКР сотрудники служебное жилье обязаны сдавать. Это регламентировано законами «О прокуратуре РФ» и «О Следственном комитете РФ». При этом в ведомствах отмечают, что имеющаяся в законах норма о предоставлении жилья в собственность практически не работает.

«Перевод служебной квартиры в собственность — это исключительный случай, и претендовать на это могут единицы», — заявил «Ъ» собеседник в СКР.

Соответствующее решение принимается на уровне руководителя ведомства. В свою очередь, в Генпрокуратуре отмечают, что в других ведомствах, в том числе в МВД, уже давно законодательно определен механизм выделения единовременной социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства дома.

Такое решение позволяет сотруднику изначально приобрести жилье в собственность, вместо того чтобы проживать в служебном помещении. Более того, в случае получения денежной выплаты существенно расширяются возможности работника по выбору места приобретения жилья и его форме. Возможно, он не планирует после окончания службы проживать в том регионе, где он сейчас работает Сергей Сергеев начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры

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