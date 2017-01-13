Следователи и прокуроры не находят себе места

За подписями Юрия Чайки и Александра Бастрыкина в адрес президента России Владимира Путина поступило обращение с просьбой о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями». Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года среди более 50 тыс. прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет, на получение квартир претендуют 3,690 тыс. человек.
Для обеспечения их жильем, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры, требуется почти 19 млрд руб. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн руб.
Как говорят в Генпрокуратуре, при расчетах они ориентировались на аналогичные правила обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел.
Отметим, что в СКР при штатной численности немногим более 20 тыс. человек очередников на получение квартир практически столько же (3,800 тыс. человек). Однако запросы этого ведомства куда скромнее — всего 7,6 млрд руб. Впрочем, существенная разница в цифрах, по данным «Ъ», объясняется тем, что в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.
Как пояснили «Ъ» в обоих ведомствах, ситуация с обеспечением жильем сотрудников Генпрокуратуры и СКР примерно одинаковая. Из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы им выделяются средства, на которые приобретаются исключительно служебные квартиры. Так, в 2015 году прокуратуре на их покупку было выделено 464,3 млн руб., в 2016-м — 405,8 млн руб. Соответственно, были приобретены 163 и 127 квартир. В СКР «Ъ» подобных данных предоставить не смогли.
При уходе из прокуратуры или СКР сотрудники служебное жилье обязаны сдавать. Это регламентировано законами «О прокуратуре РФ» и «О Следственном комитете РФ». При этом в ведомствах отмечают, что имеющаяся в законах норма о предоставлении жилья в собственность практически не работает.
«Перевод служебной квартиры в собственность — это исключительный случай, и претендовать на это могут единицы», — заявил «Ъ» собеседник в СКР.
Соответствующее решение принимается на уровне руководителя ведомства. В свою очередь, в Генпрокуратуре отмечают, что в других ведомствах, в том числе в МВД, уже давно законодательно определен механизм выделения единовременной социальной выплаты для приобретения квартиры или строительства дома.
Такое решение позволяет сотруднику изначально приобрести жилье в собственность, вместо того чтобы проживать в служебном помещении. Более того, в случае получения денежной выплаты существенно расширяются возможности работника по выбору места приобретения жилья и его форме. Возможно, он не планирует после окончания службы проживать в том регионе, где он сейчас работает
Сергей Сергеевначальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры
Сейчас же никаких иных видов обеспечения прокуроров и следователей квартирами за счет бюджетных средств не предусмотрено. Именно в связи с этим господа Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение «единовременной социальной выплаты» на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств. «Мы считаем, что единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья, безусловно, предпочтительнее временного служебного жилья, но действующим законом не предусмотрена», — отметил господин Сергеев.
Против внесения соответствующих изменений в законодательство не возражают ни в Минстрое, ни в Минфине. Пока же, как отмечают в Минэкономики, вопрос улучшения жилищных условий прокуроров и следователей «должен осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, Генпрокуратуре и СКР». При этом в Генпрокуратуре говорят, что на переходном этапе готовы рассмотреть вопрос о выделении своим сотрудникам средств на покупку квартир или строительство домов за счет уже полученных из бюджета средств.
Олег Рубникович