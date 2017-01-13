Обама отменил предоставление вида на жительство кубинским беженцам

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Администрация США отменила политику, предоставляющую вид на жительство кубинцам, прибывшим в страну без виз, говорится в заявлении президента Барака Обамы.

Министерство внутренней безопасности прекращает так называемую политику “мокрых/сухих ног”, которая была создана более двадцати лет назад и предназначалась для другой эпохи. (Решение) вступает в силу немедленно, (поэтому) кубинские граждане, которые пытаются нелегально въехать в Соединенные Штаты и которые не могут претендовать на гуманитарную помощь, подлежат удалению в соответствии с законодательством США

Президент США Барак Обама прибыл в Гавану с историческим визитом. Это первая поездка американского президента на Кубу за 88 лет.

Президент отметил, что отношение к нелегальным мигрантам с Кубы будет таким же, как и к нелегалам из других стран. Власти островного государства, по его словам, согласились принимать обратно таких лиц, как они делают это сейчас с теми, кого «задерживают в море».

Одновременно отменяется специальная программа, разрешающая въезд в США медицинским работникам Кубы, работающим или обучающимся в третьих странах по заданию кубинского правительства (так называемая Cuban Medical Professional Parole Program). Теперь эти медицинские работники должны будут обращаться за разрешением на въезд в США на общих основаниях.

«Во время (работы) моей администрации, мы работали, чтобы улучшить жизнь кубинского народа — внутри Кубы — путем предоставления ему более широкого доступа к ресурсам, информации и связи с внешним миром. Поддержка такого подхода является лучшим способом, чтобы гарантировать, что кубинцы смогут наслаждаться процветанием, проводить реформы и определить свою судьбу», — отметил Обама.

Ранее в США действовала политика, известная как «мокрая нога — сухая нога», в рамках которой любой кубинский мигрант, мог претендовать на проживание в США.