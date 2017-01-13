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06:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Объявлены основные темы Красноярского экономического форума-2017

Повестка определяется предстоящими выборами президента РФ.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В администрации губернатора состоялось заседание по подготовке к проведению Красноярского экономического форума. В совещании приняли участие руководители правительства, депутаты ЗС, представители деловых кругов, ученые и общественные деятели.

Предстоящий форум пройдет под названием «Российская экономика: повестка 2018−2024». Основные мероприятия состоятся в МВДЦ «Сибирь» с 20 по 22 апреля.

Первый (молодежный) день работы КЭФа будет посвящен Году экологии. Второй и третий дни отведут для обсуждения вопросов основной повестки. Также в рамках форума пройдет международный конгресс «Сибирский плацдарм: время новых решений».

Основная повестка определяется предстоящими в 2018 году выборами президента РФ. Нынешний год, по мнению участников заседания, станет ключевым с точки зрения подготовки будущего главы государства, поэтому к КЭФу будет приковано внимание широкого круга экспертов.

Мероприятия деловой программы КЭФ пройдут по дискуссионным трекам: государственное управление, человеческий капитал и социальная политика, предпринимательство, технологическое развитие и развитие отраслей, пространственное развитие, внешние вызовы и интеграция, а также экология. К участию в форуме пригласят ведущие российские организации, представляющие самый широкий спектр идеологических взглядов. По результатам работы форума правительство Российской Федерации получит доклад.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что члены рабочей группы по вопросам подготовки и проведения КЭФ подробно обсудили проект деловой программы КЭФа.

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