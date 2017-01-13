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06:25 (мск), источник: РИА Новости

Допрос главы Samsung в связи с коррупционным скандалом длился 22 часа

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Допрос Ли Чже Ёна — сына председателя корпорации Samsung Electronics, который уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании в связи с болезнью отца, длился 22 часа, сообщило агентство Ренхап в пятницу.

Источник: AP 2016

Допрос начался утром в четверг и закончился почти через сутки утром в пятницу. Ранее сообщалось, что Ли Чже Ён был вызван на допрос в спецкомиссию, которая занимается расследованием дела о коррупционном скандале с участием президента страны, в качестве подозреваемого, однако следователи пока не приняли решения о его задержании.

Как сообщил агентству Ренхап некий источник, близкий к следствию, Ли Чже Ён заявил на допросе, что президент Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, связанным с Цой Сун Силь — подругой главы государства и главной фигуранткой разгоревшегося скандала, одним из результатов которого стало объявление импичмента президенту.

«На основании прецедентов можно сказать, что даже если взятка была дана под давлением, давший ее все равно будет наказан. Заявление Ли может стать лишь смягчающим обстоятельством», — приводит слова чиновника агентство.
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В то же время источник заявил, что Ли отверг значительную часть подозрений в адрес своей компании.

Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой компании в Германии 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде. Кроме того, корпорация выделила 20,4 миллиарда вон (около 17 миллионов долларов) двум неправительственным фондам, которые контролировала Цой.

В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Следователи считают, что таким образом президент Пак Кын Хе и ее окружение хотели отблагодарить одну из крупнейших компаний страны за услуги, оказанные подруге президента Цой Сун Силь.

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