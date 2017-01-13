Допрос главы Samsung в связи с коррупционным скандалом длился 22 часа

Как сообщил агентству Ренхап некий источник, близкий к следствию, Ли Чже Ён заявил на допросе, что президент Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, связанным с Цой Сун Силь — подругой главы государства и главной фигуранткой разгоревшегося скандала, одним из результатов которого стало объявление импичмента президенту.

Допрос начался утром в четверг и закончился почти через сутки утром в пятницу. Ранее сообщалось, что Ли Чже Ён был вызван на допрос в спецкомиссию, которая занимается расследованием дела о коррупционном скандале с участием президента страны, в качестве подозреваемого, однако следователи пока не приняли решения о его задержании.

«На основании прецедентов можно сказать, что даже если взятка была дана под давлением, давший ее все равно будет наказан. Заявление Ли может стать лишь смягчающим обстоятельством», — приводит слова чиновника агентство.

В то же время источник заявил, что Ли отверг значительную часть подозрений в адрес своей компании.

Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой компании в Германии 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде. Кроме того, корпорация выделила 20,4 миллиарда вон (около 17 миллионов долларов) двум неправительственным фондам, которые контролировала Цой.

В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Следователи считают, что таким образом президент Пак Кын Хе и ее окружение хотели отблагодарить одну из крупнейших компаний страны за услуги, оказанные подруге президента Цой Сун Силь.