Сестры Буш написали письмо дочерям Обамы

«Теперь вам предстоит вступить в клуб детей бывших президентов — позиция, к которой вы не стремились», — говорится в письме.

В своем письме они также призывают не забывать людей, которые трудятся в Белом доме, в частности флориста Нэнси, и советуют поддерживать контакт с агентами Секретной службы США.

«Мы остаемся на связи с Секретной службой. Ее сотрудники были свидетелями нашего взросления: первых свиданий, помолвки и даже медового месяца. Мы знаем, что не все было легко — вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но они рисковали своими жизнями ради вас», — отметили Барбара и Дженна Буш.

В своем письме они также пишут, что дочерям Обамы пришлось пережить сильное давление Белого дома, слушать жесткую критику в адрес своих родителей от незнакомых людей.

20 января состоится инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этот же день Барак Обама и его семья покинут Белый дом.