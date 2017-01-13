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06:38 (мск), источник: РИА Новости

Сестры Буш написали письмо дочерям Обамы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дочери 43-го президента США Джорджа Буша Барбара и Дженна написали письмо дочерям Барака Обамы Малии и Саше, в котором дали им советы, касающиеся жизни вне Белого дома. Об этом сообщает Time.

Источник: AP 2016

«Теперь вам предстоит вступить в клуб детей бывших президентов — позиция, к которой вы не стремились», — говорится в письме.

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В своем письме они также призывают не забывать людей, которые трудятся в Белом доме, в частности флориста Нэнси, и советуют поддерживать контакт с агентами Секретной службы США.

«Мы остаемся на связи с Секретной службой. Ее сотрудники были свидетелями нашего взросления: первых свиданий, помолвки и даже медового месяца. Мы знаем, что не все было легко — вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но они рисковали своими жизнями ради вас», — отметили Барбара и Дженна Буш.

В своем письме они также пишут, что дочерям Обамы пришлось пережить сильное давление Белого дома, слушать жесткую критику в адрес своих родителей от незнакомых людей.

20 января состоится инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этот же день Барак Обама и его семья покинут Белый дом.

Комментарии
1
Евгений Краснов
Лучше бы дали рекомендации побывать в Сирии или на Донбассе. А еще лучше в Крыму.
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