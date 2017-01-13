Арестован Куандык Бишимбаев

10 января Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Куандык Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Напомним, Бишимбаев обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

«Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды. В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра указом президента 28 декабря 2016 года. Он пробыл на этой должности 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

17 ноября 2016 года сообщалось о том, что Национальное бюро по противодействию коррупции ведет досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток. Позже были задержаны руководители: заместитель председателя правления АО «Байтерек Development» Джакупов, руководитель департамента дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетов, бывший и нынешний управляющие директоры Анарбай и Сариев, руководство ТОО’Project City Group Смагулов, Есмуханов, Жуманазар и Комаров.

30 ноября был арестован бывший председатель правления АО «Байтерек Development», ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК Бахыт Жаксыбаев. По данным Нацбюро, на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами «Байтерек Development» за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

В начале декабря бывший глава холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев сказал, что не знал о том, что творилось в «Байтерек Development».

«Я сейчас не могу ничего прокомментировать, ведется следствие, оно все установит», — сказал Куандык Бишимбаев 6 декабря.

Тогда он не ответил на вопрос, считал ли он задержанных людьми из своей команды.

«Конечно, я не знал», — сообщил он журналистам, интересовавшимся о его осведомленности данной ситуацией.