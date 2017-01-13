Депутаты поддержали идею увеличения штрафов за нелегальную торговлю в Хабаровском крае

Хабаровск, 13 января, AmurMedia.

На очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности был рассмотрен региональный законопроект «О внесении изменений в статью 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях». Депутаты единогласно рекомендовали Думе принять данный законопроект в первом чтении, а суммы штрафов должны стать предметом обсуждения при рассмотрении законопроекта во втором чтении, соoбщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

С докладом по этому вопросу перед краевыми парламентариями выступил заместитель мэра города Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко. Он подчеркнул, что с мая по октябрь с наступлением теплых дней данный вид торговли активизируется. Отдельной серьезной проблемой является реализация небезопасных для потребителей продовольственных товаров с истекшим сроком годности.

Он также обозначил, что от руководителей торговых объектов, рынков, предпринимателей, осуществляющих торговлю на законных основаниях, и жителей микрорайонов поступает много жалоб, касающихся антисанитарного состояния территории, где осуществляется несанкционированная торговля: на пешеходных зонах располагаются горы коробок, ящиков, упаковочных материалов.

Напомним, что с момента внесения изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях сотрудники полиции были лишены полномочий по привлечению к административной ответственности по статье 29, регламентирующей несанкционированную торговлю. Таким образом, органы местного самоуправления остались один на один с этим массовым явлением.

В своей работе должностные лица органов местного самоуправления сталкиваются с рядом проблем при оформлении протоколов по выше обозначенной статье — правонарушители отказываются предъявлять паспорта или предоставляют недостоверные сведения.

На данный момент за осуществление розничной торговли и оказание услуг в неустановленных для этих целей местах предусмотрены административные штрафы. Для граждан их сумма составляет от 1 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Однако, практика показала, что такие размеры штрафов не являются серьезным препятствием для данного вида правонарушений. Для изменения ситуации предлагается увеличить размер административного штрафа за осуществление на территории Хабаровского края несанкционированной торговли. Также планируется установить административную ответственность за повторное правонарушение, совершенное в течение года.

Депутаты единогласно рекомендовали Думе принять данный законопроект в первом чтении. Председатель комитета Юрий Минаев уточнил, что суммы штрафов станут предметом обсуждения при рассмотрении законопроекта во втором чтении.