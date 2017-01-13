Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем печати

Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили работников СМИ и предприятий полиграфии с Днем российской печати в пятницу, 13 января. Они отметили, что воронежских журналистов «всегда отличали профессионализм и активная гражданская позиция» и нельзя недооценивать роль СМИ в решении социальных проблем.

По словам главы региона и спикера облдумы, журналистика в современном мире не только отражает события, но и предопределяет репутацию стран и регионов.

— Вы создаете информационную «погоду» в регионе, которая влияет на многие аспекты жизни воронежцев, — обратились первые лица региона к журналистам. — На страницах и в эфирах областных, городских и районных СМИ обсуждаются важнейшие темы, волнующие наших земляков. Значимую роль в оперативном и качественном воплощении результатов журналистского труда играют работники полиграфических предприятий. Искренне признательны всем вам за преданность делу, мастерство, информационную открытость, объективность и глубокую подачу материалов.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали журналистам и работникам полиграфии здоровья, семейного благополучия, вдохновения, позитивных событий, интересных героев публикаций и новых профессиональных успехов.