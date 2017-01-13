Николай Меркушкин: «Наша задача — создать прочную основу для дальнейшего развития и процветания региона»

«Сегодня мы уже в третий раз отмечаем важный региональный праздник — День Самарской губернии, — говорится в поздравлении. — Празднование этой даты — замечательный повод еще раз осмыслить основные вехи исторического пути региона, вспомнить о наиболее выдающихся достижениях и заслугах людей, своим трудом и преданным служением Отечеству прославивших Самарскую землю».

Глава региона подчеркнул, что наша губерния во многом уникальна. «Это и кузница, и житница, и здравница России, — сказал руководитель области. — Расположенная в самом сердце страны, на берегах красавицы-Волги, она славится неповторимой красотой Жигулевских гор и, конечно, людьми — открытыми, гостеприимными, трудолюбивыми, щедрыми душой. Веками здесь в мире и согласии проживают представители более чем 150 национальностей».

Николай Меркушкин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей СССР: в областном центре были размещены правительство, дипломатические представительства, Большой театр, на полную мощность работали эвакуированные предприятия, обеспечивавшие фронт всем необходимым.

«В знак признания огромного трудового вклада жителей города в Великую Победу, их героизма на фронтах Великой Отечественной войны президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о присвоении Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы», — отметил губернатор.