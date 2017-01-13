ВККС подбирает Сергею Минину нового заместителя

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила об открытии вакантных должностей, в том числе на должность заместителя председателя Челябинского областного суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявления и документы принимаются от претендентов до 9 февраля 2017 года, уточнили в пресс-службе.

Напомним, вакантное место в Челябинском облсуде появилось после досрочной отставки Елены Кашириной. В ноябре 2016 года ВККС рассмотрел и удовлетворил ее заявление о прекращении полномочий с 9 января 2017 года. Судья была назначена заместителем председателя ЧОС на второй шестилетний срок полномочий 29 декабря 2011 года. Таким образом, она покинула пост почти на год раньше.

Решение Елены Кашириной уйти в отставку в пресс-службе облсуда объяснили личными обстоятельствами.

Добавим, очередное заседание ВККС пройдет с 26 марта по 1 апреля.