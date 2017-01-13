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09:04 (мск), источник: Om1.ru

Назарову представили нового главу «МРСК Сибири», экс-сотрудника депимущества Омска Иванова

Новый руководитель красноярского предприятия пообещал привлечь еще 900 миллионов рублей для ремонта элеткросетей.

Сегодня, 13 января, губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с новым исполняющим обязанности главы «МРСК Сибири». Им оказался Виталий Иванов — бывший сотрудник департамента недвижимости, позже преобразованного в департамент имущественных отношений Омска.

Новый топ-менеджер красноярской компании и его заместитель, директор «Омскэнерго» Сергей Моденов, рассказали главе региона о планах развития в 2017 году. Также обсуждались перспективы взаимодействия для бесперебойного электроснабжения потребителей Омской области и предупреждения ЧС.

Результатом нового тренда станет подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Омской области и МРСК Сибири. Причем проект документа сторонами уже согласован.

Виталий Иванов, и.о. руководителя «МРСК Сибири»:

— Хочу поблагодарить вашу команду за совместную работу над соглашением. Мы договорились, что помимо основной инвестиционной программы публичного общества до 2022 года в объёме более 5 миллиардов рублей, мы готовы ещё сегодня привлечь инвестиционные средства в размере до 900 миллионов рублей. До 1 мая согласуем с вами объекты, куда мы вложим эти деньги, где это более необходимо для развития энергетики.

Стоит отметить, что прежний глава компании Константин Петухов пошел на повышение: с 17 ноября он получил пост в ПАО «Россети». Там он курирует доступность сетей по всей стране.

В тот же день назначен Виталий Иванов, бывший главный инженер «МРСК Сибири». В компании «Россети», где он работал последние четыре года, Иванов отвечал за подготовку электросетевой инфраструктуры к зимним Олимпийским играм в Сочи, а также координировал работу по обеспечению надежного электроснабжения Крыма.

Также известно, что Виталий Иванов работал в мэрии Омска. С сентября 2000 по сентябрь 2005 года он трудился в должности заместителя директора, начальника управления муниципальной собственностью в департаменте недвижимости.

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