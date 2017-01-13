Назарову представили нового главу «МРСК Сибири», экс-сотрудника депимущества Омска Иванова
Новый руководитель красноярского предприятия пообещал привлечь еще 900 миллионов рублей для ремонта элеткросетей.
Новый руководитель красноярского предприятия пообещал привлечь еще 900 миллионов рублей для ремонта элеткросетей.
Сегодня, 13 января, губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с новым исполняющим обязанности главы «МРСК Сибири». Им оказался Виталий Иванов — бывший сотрудник департамента недвижимости, позже преобразованного в департамент имущественных отношений Омска.
Новый
Результатом нового тренда станет подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Омской области и МРСК Сибири. Причем проект документа сторонами уже согласован.
Виталий Иванов, и.о. руководителя «МРСК Сибири»:
— Хочу поблагодарить вашу команду за совместную работу над соглашением. Мы договорились, что помимо основной инвестиционной программы публичного общества до 2022 года в объёме более 5 миллиардов рублей, мы готовы ещё сегодня привлечь инвестиционные средства в размере до 900 миллионов рублей. До 1 мая согласуем с вами объекты, куда мы вложим эти деньги, где это более необходимо для развития энергетики.
Стоит отметить, что прежний глава компании Константин Петухов пошел на повышение: с 17 ноября он получил пост в ПАО «Россети». Там он курирует доступность сетей по всей стране.
В тот же день назначен Виталий Иванов, бывший главный инженер «МРСК Сибири». В компании «Россети», где он работал последние четыре года, Иванов отвечал за подготовку электросетевой инфраструктуры к зимним Олимпийским играм в Сочи, а также координировал работу по обеспечению надежного электроснабжения Крыма.
Также известно, что Виталий Иванов работал в мэрии Омска. С сентября 2000 по сентябрь 2005 года он трудился в должности заместителя директора, начальника управления муниципальной собственностью в департаменте недвижимости.