Центр занятости ищет в Омске директора для биржи труда по объявлению
Кадровый голод мучает даже кадровиков. Как выяснилось, главное управление государственной службы занятости населения Омской области объявило поиск
Кадровый голод мучает даже кадровиков. Как выяснилось, главное управление государственной службы занятости населения Омской области объявило поиск
Службе занятости Омской области срочно нужен руководитель для центра в Октябрьском округе, в связи с чем объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Октябрьского административного округа города Омска».
Объявление о поиске управленца для районной биржи труда размещено на официальном сайте ведомства. Основным требованием к потенциальному претенденту является наличие высшего образования и знание законов и нормативов, регламентирующих отношения в трудовой сфере, но при этом не обязательно, чтобы руководитель имел юридическое образование.
Вторым важным фактором является опыт — желательно не менее 2-х лет работы в
Документы для участия в конкурсе принимаются с 9 января 2017 года по 8 февраля 2017 года. Подать заявку можно в головном офисе центра занятости на улице Тарская, д. 11.
Сам конкурс кадровики планируют провести уже 10 февраля. Вознаграждение с учетом оклада и надбавок за стаж и хорошие показатели в работе составит порядка 30 тысяч рублей.