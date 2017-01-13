Центр занятости ищет в Омске директора для биржи труда по объявлению

Службе занятости Омской области срочно нужен руководитель для центра в Октябрьском округе, в связи с чем объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Октябрьского административного округа города Омска».

Объявление о поиске управленца для районной биржи труда размещено на официальном сайте ведомства. Основным требованием к потенциальному претенденту является наличие высшего образования и знание законов и нормативов, регламентирующих отношения в трудовой сфере, но при этом не обязательно, чтобы руководитель имел юридическое образование.

Вторым важным фактором является опыт — желательно не менее 2-х лет работы в социально-трудовой сфере, однако Главное управление государственной службы занятости населения Омской области готово взять управленца и из других смежных сфер, но для этого потенциальному кандидату необходим опыт работы на руководящей должности не менее 4-х лет. Если же речь идет о повышении для простого специалиста, то ему необходим опыт работы в данной сфере не менее 5 лет.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9 января 2017 года по 8 февраля 2017 года. Подать заявку можно в головном офисе центра занятости на улице Тарская, д. 11.

Сам конкурс кадровики планируют провести уже 10 февраля. Вознаграждение с учетом оклада и надбавок за стаж и хорошие показатели в работе составит порядка 30 тысяч рублей.