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09:45 (мск), источник: УНИАН

В российском МИД отреагировали на «списки Савченко»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в списках пленных, опубликованных депутатом Надеждой Савченко, есть россияне, которых давно освободили.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, там есть имена людей, чьи дела не связаны с ситуацией на Донбассе и имеют «исключительно уголовную подоплеку».

«В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые уже давно были освобождены. Так же там были фамилии людей, чьи дела имеют сугубо уголовную подоплеку и никак не связаны с ситуацией на Донбассе», — сообщается на сайте российского министерства.

Как сообщал УНИАН, 10 января Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки арестованных властями Украины. Также она опубликовала список граждан РФ, в который включено 102 фамилии, которые арестованы в связи с боями на Донбассе в 2014—2016 годах.

После чего Песков заявил, что в Кремле намерены проанализировать обнародованный Савченко список граждан РФ, задержанных в Украине.

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