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09:23 (мск), источник: Вести Приморье

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в южнокорейский порт Пусан

БПК «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» ВМФ России зашли 13 января в порт Пусан. Российские корабли 18 января покинут Пусан и направятся в Японию, где примут участие в международных учениях по поиску и спасению на море.

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» ВМФ России зашли 13 января в южнокорейский порт Пусан.

У причала корабли встречали представители штаба Боевого командования ВМС РК во главе с его начальником коммодором Чхве Сон Моком, почетный караул и оркестр, который исполнил ряд произведений российских композиторов, включая «Прощание славянки» и «Миллион алых роз». Заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Эдуард Михайлов в ходе приветственной церемонии поблагодарил представителей корейской стороны за радушный прием.

Главной целью захода российских кораблей в Пусан является пополнение запасов продовольствия, воды и отдых команды. Запланирован также ряд протокольных мероприятий — посещение российского генконсульства, встреча с мэром приморского города и визит к командующему Боевым командованием ВМС РК вице-адмиралу Чон Чжин Собу. Кроме того, российские моряки смогут осмотреть достопримечательности одного из крупнейших мегаполисов Кореи, сыграют в футбол с южнокорейскими коллегами и осмотрят фрегат ВМС РК «Канвон». Местные жители получат возможность подняться на борт БПЛ «Адмирал Трибуц» и ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков РФ.

Российские корабли 18 января покинут Пусан и направятся в Японию, где примут участие в международных учениях по поиску и спасению на море.

БПЛ «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» входят в состав ТОФ Вооруженных сил России. Два корабля вышли из порта Владивостока в октябре прошлого года и с тех пор выполняют задачи в акваториях Индийского и Тихого океанов, преодолев за время похода 18 тысяч миль. Ранее они побывали в портах Индии, Филиппин. В Индии они приняли участие в совместных учениях Indra Navy-2016 («Индра Нэйви-2016»).

Во время захода в порт Манилы на борт «Адмирала Трибуца» поднялся президент Филиппин Родриго Дутерте. Тогда он заявил, что российские корабли могут швартоваться на Филиппинах «в любое время — для проведения учений, для пополнения запасов, или для того, чтобы выступить в качестве нашего союзника».

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