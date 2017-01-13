Постников: программа по ДВ гектару в принципе работает неправильно, другое дело — БАМ

Хабаровск, 13 января, AmurMedia.

Программа по привлечению населения на восток выдачей ДВ гектара не будет работать. Необходимо предоставлять рабочие места, жилье и хороший заработок, как было при строительстве БАМа. Кроме этого, нужно развивать промышленность, а от земли, даже бесплатной, никакой пользы не будет, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат краевой ЗакДумы от КПРФ Виктор Постников.

Напомним, на недавней пресс-конференции были оглашены результаты соцопроса, согласно которому, из восьми млн респондентов два млн изъявили желание стать владельцами бесплатного участка на Дальнем востоке.

Но как считает Виктор Постников, никакой волны «переселенцев» Хабаровскому краю ждать не стоит.

— Это вообще бредовая идея. Оглашение всех этих цифр — не более чем попытка создать себе имидж и показать свою значимость. Это глупость, причем не только этот огромный поток желающих, но и вся программа в целом. А теперь представьте, кто приедет к нам сюда, из западной части России, если у нас сотни тысяч дачных участков люди просто бросают. Я считаю, что те, кто бегают с этим гектаром, ведут себя как дети и не понимают, о чем идет речь. Вся эта программа является, прежде всего, пиаром. Весь этот дальневосточный гектар работает неправильно. Во-первых, один гектар никого не прокормит. Во-вторых, если брать этот гектар для строительства жилья, то кто будет стоить дом, скажем, на том же Большом Уссурийском острове? Что касается использования земель в туристических целях, то у нас в Хабаровском крае и так много турфирм. У нас работает въездной и выездной туризм, — сообщил Виктор Постников.

При этом, депутат краевой Закдумы отметил, что по его мнению, программа по «переселению» населению на восток работает неправильно, и в качестве противовеса он привел БАМ.

— Вся эта система с привлечением людей на Дальний восток в целом работает неправильно. Вот вспомните БАМ. Людей привлекали на стройку и деньгами, и работой. Были хорошие места на предприятиях, где можно было работать. Поэтому люди и ехали сюда. А теперь ничего этого нет. Нам нужно не землю давать, а промышленность развивать, — добавил Виктор Постников.