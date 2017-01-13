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09:12 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «СМИ играют важную роль в общественно-политической и культурной жизни»

В пятницу, 13 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Источник: Volga News

Глава региона подчеркнул, что губернские СМИ играют важную роль в деле информационного обеспечения жителей Самарской области, в общественно-политической и культурной жизни региона, способствуют решению социально-экономических задач, стоящих перед региональным правительством.

«Ваша работа помогает поднимать наиболее острые, злободневные проблемы, мешающие нашему движению вперед. Вместе с тем, на вас лежит огромная ответственность. Ведь “четвертая власть” не только участвует в формировании общественного мнения — она призвана поддерживать атмосферу единства и сплоченности в обществе, задавать нравственные ориентиры», — обратился к работникам СМИ губернатор.

Он выразил уверенность, что в сегодняшней непростой экономической и внешнеполитической ситуации исключительно важно опираться на то позитивное, что достигнуто общими усилиями, на тот огромный созидательный потенциал, которым обладает наш регион.

«Убежден, что такой взвешенный подход, активная гражданская позиция и высокое мастерство сотрудников региональной печати и в дальнейшем будут способствовать успешному развитию губернии», — заявил Николай Меркушкин.

Руководитель области поблагодарил работников СМИ за профессионализм, верность своему призванию и самоотверженный труд на благо Самарского края, на благо России.

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