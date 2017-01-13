В декрет о тунеядцах внесли изменения. Кого освободили от уплаты налога

Декрет уточнен список тех, кому не придется выплачивать налог за неучастие в финансировании госрасходов.

Тунеядцами не будут считаться те, кто есть в списочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта. К тунеядцам больше не относятся проходящие альтернативную службу.

Граждан, которые состоят на учете безработных либо учатся по направлению органа по труду, занятости и соцзащите, не будут считать тунеядцами, если они не нарушали свои обязанностей в области занятости населения. Родители, на воспитании которых чадо возрастом до семи лет, не будут считаться тунеядцами, если их ребенок не получает дошкольное образование. Сейчас от налога освобождены неработающие родители с ребенком до семи лет, который может как получать, так и не получать дошкольное образование.

Теперь местные Советы депутатов либо исполнительные или распорядительные органы в праве освободить человека от уплаты налога, если он попал в трудную жизненную ситуацию.

Переносится и крайний срок направления налоговиками извещения на уплату налога на 20 января 2017 года (раньше — 1 ноября 2016). Срок выплаты налога перенесли на 20 февраля 2017 года вместо 1 декабря 2016 года.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.