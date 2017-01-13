Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту

По оценке сирийских военных, в ночь на пятницу 13 января с территории близ Тивериадского озера на севере Израиля были запущены несколько тактических ракет, которые поразили инфраструктуру военной базы и аэропорта Аль-Мезе. По данным Deutsche Welle, в здании аэропорта произошли несколько взрывов, погибли минимум четыре человека. Аэропорт, на территории которого размещены республиканская гвардия и спецназ, находится в нескольких километрах от официальной резиденции президента Сирии Башара Асада на горе Мезз.

Правительство Израиля не опровергло и не подтвердило информацию, что наносит удары в Сирии, передал телеканал BBC. По многочисленным свидетельствам очевидцев, над аэродромом висит плотное облако черного дыма.