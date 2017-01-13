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09:30 (мск), источник: Ведомости

Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту

Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов под Дамаском и пригрозила «возмездием» за «беспричинную атаку» на военную базу, сообщил представитель сирийского военного командования по государственному ТВ Сирии.

Источник: AP 2016

По оценке сирийских военных, в ночь на пятницу 13 января с территории близ Тивериадского озера на севере Израиля были запущены несколько тактических ракет, которые поразили инфраструктуру военной базы и аэропорта Аль-Мезе. По данным Deutsche Welle, в здании аэропорта произошли несколько взрывов, погибли минимум четыре человека. Аэропорт, на территории которого размещены республиканская гвардия и спецназ, находится в нескольких километрах от официальной резиденции президента Сирии Башара Асада на горе Мезз.

Правительство Израиля не опровергло и не подтвердило информацию, что наносит удары в Сирии, передал телеканал BBC. По многочисленным свидетельствам очевидцев, над аэродромом висит плотное облако черного дыма.

Израильская газета «Хаарец» со ссылкой на арабские СМИ сообщила о двух ударах — по оружейному конвою ливанского шиитского движения «Хезболла» на шоссе Бейрут-Дамаск и по складу боеприпасов на базе Аль-Мезе. Но по этим данным, удары нанесли истребители ВВС Израиля.

Газета напоминает о недавнем обострении ситуации на сирийско-израильской границе: в минувшее воскресенье силы самообороны Израиля впервые вступили в прямой огневой контакт с боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ. В столкновении в районе Голанских высот были уничтожены несколько террористов, пишет «Хаарец».

Израиль периодически наносит удары по сирийской территории в ответ на какие-либо действия сирийской стороны. Так, в сентябре 2016 г. авиаудар по полевым позициям последовал за попаданием снаряда с территории Сирии на Голанских высотах.

Комментарии
3
Игорь Рогов
СССР сразу выслал-бы посла Израиля, Выходит Путин нас обманывает яко-бы помогает Сирии а сам в дёсны лобызается с евреями?? Это что-же за лицемерие такое??
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Игорь Рогов
А в принципе Израиль и подарил игрушку Медведеву , что-бы безнаказанно бомбить Сирию.
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Игорь Рогов
Жаль, что евреи промахнулись и по нашим не попали? Надо было по нашим, ведь не зря Медведеву дали взятку и бомби кого хочешь? Так-бы мне хотелось, после этого на рожу премьера нашего посмотреть.
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