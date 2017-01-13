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09:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Рубился с прокурорскими». Мэр Екатеринбурга разберется с льготами в детсад

Мэр Екатеринбурга Ройзман 13 января, в пятницу, высказался о своей инициативе по поводу расширения списка льготников при получении мест в детских садах, о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте и инициативы службы судебных приставов о лишении должников единственного жилья.

«АиФ-Урал» публикует самые интересные моменты разговора с мэром.

О льготах в детсад.

Мы уже подготовили обращение к Законодательному собранию Свердловской области с просьбой расширить список льготников на получение путевок в детсады. Сейчас, к сожалению, места распределяются нецелесообразно. Льготы получают дети прокуроров, судей, сотрудников полиции. А вот дети из многодетных семей и матери-одиночки почему-то льгот лишены. Скажу больше, для матери-одиночки зачастую устройство ребенка в детсад шанс выйти на работу и как-то выжить. Знаете, сколько получает женщина, когда ребенку исполняется три года? 50 рублей. Как существовать на такие деньги? Прокурорские рубились со мной до последнего. В итоге мы приходим к консенсусу. На данный момент льгота регулируется федеральным законодательством. Мы через Заксобрание можем внести поправки в законопроект и отправить документ на рассмотрение в Госдуму. Там у нас хватает лоббистов. Надеемся, что поправки будут внесены.

О «школьных прописках».

Сегодня многие екатеринбуржцы прописываются у друзей, чтобы их ребенок пошел в «нужную» школу. В итоге те, кто живет рядом и у кого, к примеру, старший ребенок ходит в школу около дома, оказываются за бортом. Это, на мой взгляд, несправедливо. Надо устранить эту неприятную тенденцию. Внести соответствующие поправки в законодательство. Дети из одной семьи должны иметь право ходить в одну школу. То же самое касается и детей-двойняшек.

О боярышнике.

Я еще в ноябре писал о проблеме распространения боярышника в разных областях нашей страны. Понимал, что рано или поздно может произойти трагедия. Так и случилось. В Иркутске погибли 78 человек. По СМИ не проходила информация, но мы прикрыли недавно на Урале крупный цех по разливу паленой водки, которую разливала и травила наших людей одна этническая группировка. Радует, что проблемой заинтересовались президент и премьер-министр. В ближайшее время будут подняты акцизы на «тяжелый» алкоголь. Чтобы в нашей стране не рождались дебилы, такие ограничительные меры необходимы.

О курении.

На борьбу с курением нацелены страховые компании и Минздравы всех стран. Вы только вдумайтесь. В России ежегодно умирает от последствий курения 300 тысяч человек. В Афганистане за 10 лет войны погибло 13 800, а здесь в год — 300 тысяч. Мы поддерживаем любые меры по борьбе с курением. Как-то зашел в университет, а там в тамбуре все студенты курят — дышать нечем. Это противно. Люди, рожденные после 2015 года уже не смогут купить сигареты. Доступ к табаку необходимо продолжать ограничивать. Мне скажут: Ха. Так все уйдут в подполье, как произошло с наркотиками. Но в подполье все равно купить табак или наркотик сложнее, чем если бы он лежат на полке в супермаркете.

О дорогах.

На ремонт дорог ежегодно выделяются огромные деньги. В этом году, если не ошибаюсь, сумма составит 1 миллиард 300 миллионов рублей. Близится чемпионат мира по футболу. Дороги будут ремонтировать. Конечно, есть много трасс, требующих ремонта, которые не будут задействованы во время проведения чемпионата мира. Сейчас поджали всех, поэтому денег на их ремонт конечно не хватает. Ко мне приходят люди на прием и говорят: «Посмотрите, какую дорогу сделали на Западе. Почему нельзя такую же сделать у нас?». У нас на одного жителя Екатеринбурга приходится из бюджета 340 евро в год. Для примера. В Стокгольме — 4 500 евро, в Лионе — 1 600, в Кракове — 1400, в Москве — 2 200. Как видите, мы сильно уступаем. Если бы средств в бюджете хватало, то и дороги, и метро мы бы делали за свой счет.

О долгах населения.

Сейчас всерьез рассматривается инициатива, по которой судебные приставы будут забирать у должников по коммуналке единственное жилье. Я вижу, что растет задолженность по услугам ЖКХ, население сильно закредитовано. Это приведет к разорению «управляшек». Данное нововведение — отчаянная попытка со стороны государства, чтобы люди все-таки платили по счетам. Разумные граждане, на самом деле, готовы платит, когда есть чем. А если платить нечем? Приходит ко мне на прием 19-летняя девчонка. Ее родители не платили за квартиру более 10 лет. Долг — 837 тысяч рублей. Вроде бы договорились, что ей предоставят рассрочку. Через неделю прибегают из УК. Кричат, что будут выселять. Выселить, конечно, не проблема. Сделать из 19-летней девчонки бомжиху проще всего. Но наше государство в итоге потеряет в итоге больше, потому что девушка в расцвете сил окажется на улице. Я понимаю, почему государство заговорило об этой проблеме, но не уверен, что готов поддержать данную инициативу. Скажу, что Россия — очень социализированная страна. На Западе выселяют из жилья в два счета. У нас сейчас соцгарантий даже больше, чем в СССР. В общем считаю, что людей нельзя выбрасывать на улицу. Там все-таки сейчас холодно.

О проезде в транспорте.

Мы не получаем субсидий от региональной власти. Не получаем компенсации за проезд льготников. Городской транспорт убыточен по определению. Шел тут по улице Малышева. Два троллейбуса. В каждом сидит по одному человеку. Поздно вечером такая же ситуация. Но транспорт будет ходить до полуночи, чтобы люди знали, что «отставших» будут подбирать. Сегодня средняя зарплата по Екатеринбургу 43 тысячи рублей. В ЕТТУ люди получают 24 тысячи. Бюджет города подрезан, где только можно, поэтому поднять зарплату мы транспортникам не можем. Возможно, будет принято решение поднять стоимость проезда. В данном вопросе область должна выделять субсидии и подставить плечо.

О новогоднем отдыхе.

Удалось отоспаться, книги почитать, спортом позаниматься. Много времени проводил в музее. Кстати не за горами открытие в Екатеринбурге музея художника Миши Брусиловского, который скончался в прошлом году. Этот человек — гордость Екатеринбурга и мы должны увековечить его имя. Еще один приятный сюрприз ждет поклонников творчества поэта Осипа Мандельштама. В Екатеринбурге появится памятная доска поэту. Где она будет установлена? Пока идут обсуждения. Скажу только, что в ближайшее время в Ельцин-центре поэты будут читать его стихи.

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