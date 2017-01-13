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10:06 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов заявил замминистра экономразвития России: «Вы живете иллюзиями»

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в ходе дискуссии Гайдаровского Форума — 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» заявил замминистра экономического развития Александру Цыбульскому, что он «живет иллюзиями».

О визите Минниханова на этот форум сообщает пресс-служба правительства РТ.

В ходе дискуссии вновь начали обсуждать решение о дополнительном изъятии у регионов части налога на прибыль непродумано. Напомним, если раньше из его ставки в 20% у регионов оставалось 18%, то по новым правилам они получат лишь 17%, а все то, что смогут заработать сверх плана, смогут оставить себе.

По словам Цыбульского, это решение было принять непросто.

 — Оно, конечно, чувствительно для многих. Но если посадить сюда других губернаторов, они скажут, что это абсолютно правильное решение, которое было принято за последнее время, — сообщил чиновник. — Прозвучало, что будто 1% забрали, а ничего не дали. Дали взамен. Мы увеличили гранты на поощрение высокоэффективных субъектов до 20 млрд, которые будут распределяться между лидерами. Возвращается в бюджет весь прирост налога на прибыль, это тоже стимул.

Однако Минниханов заявил, что Цыбульский «живет своими иллюзиями».

 — Вы живете своими иллюзиями! Вот вы говорите 20 млрд… Эти деньги отобрали у нас! Если мы будем хорошо работать, на первом месте, мы увеличили гранты на поощрение высокоэффективных субъектов до 20 млрд, а вы у меня отбираете 3,5 млрд. Даже Конституционный суд всегда принимает решение — ухудшать уровень жизни граждан не имеем права, ни одну льготу не можем отменить. Вы взяли и изъяли деньги.

— Я понимаю, что надо принимать какие-то решения, поддерживать регионы, я считаю, это очень правильно, надо искать пути. Но просто так взять и отобрать такую сумму. Это же не меня касается, а почти 4 млн человек нашей республики. Я пока ответственен за республику, я не могу об этом не сказать, это никому не нравится. Нравится вам или не нравится, но я это буду говорить!, — отметил президент РТ.

Отметим, что и прежде Минниханов довольно жестко критиковал это решение, в частности, в ходе последнего заседания Госсовета РТ.

 — В одностороннем порядке принимается решение на федеральном уровне. Никаких согласований! Плюс еще есть попытка изменить соотношение по софинансированию: те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Мы же федеративное государство! Как это мы не можем участвовать в федеральных программах? Это непродуманное решение. Мы свое мнение по этому поводу говорим, — говорил президент РТ.

Тем не менее, премьер-министр России Дмитрий Медведев после этих слов заявил, что необходимо прекратить распределять субсидии по принципу «деньги идут к деньгам», а направлять федеральные трансферты, исходя из потребностей.

Регионами-донорами в 2016 году в России являлись: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Основными получателями дотаций из центра в прошлом году были: Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Крым и Севастополь.

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