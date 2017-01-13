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09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ждут Сергея Шойгу

На командно-штабные сборы.

В Екатеринбурге пройдет один из этапов командно-штабных сборов Вооруженных сил РФ. К 20 января 2017 года в столицу Урала прибудут командующие всех военных округов и войск Военно-Морского флота.

Эту информацию «Уралинформбюро» подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа. Там не смогли уточнить, кто именно будет руководить сборами. Ранее предполагалось, что в Екатеринбург для этого приедет сам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Еще два этапа сборов пройдут в Москве и Южном военном округе.

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