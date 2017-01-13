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10:07 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне в день инаугурации Трампа ожидаются многотысячные протесты

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице Вашингтоне 20 января для срыва инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста.

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По данным агентства, организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 («Сорви 20 января»).

Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить демонстрации во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.

«Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание», — цитирует агентство организатора Дэваида Терстона.

После неожиданной победы Трампа на президентских выборах США 8 ноября в ряде крупных городов США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.

Комментарии
1
Vladimir
Неужели сами у себя пытаются организовать майдан, обычно они делают это в других странах..
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