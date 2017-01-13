В Вашингтоне в день инаугурации Трампа ожидаются многотысячные протесты

По данным агентства, организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 («Сорви 20 января»).
Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить демонстрации во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.
«Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание», — цитирует агентство организатора Дэваида Терстона.
После неожиданной победы Трампа на президентских выборах США 8 ноября в ряде крупных городов США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.