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10:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Романа Кокшарова допросили в суде по делу экс-начальника управления имуществом Кунгура

И. о. вице-премьера — министра территориального развития края, а в прошлом глава Кунгура Роман Кокшаров вчера был вызван в Кунгурский городской суд, где был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его бывшего подчиненного — экс-начальника управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгура Олега Тарасова.

Как сообщает Кунгур-Оnline, в ходе судебного заседание бывший глава города пояснил, что не курировал вопрос предоставления земельных участков, каких-либо поручений о вымогательстве взятки и иных денежных средств своему подчиненному не давал, деньги за предоставление земельных участков не брал. Также экс-мэр отметил, что о какой-либо преступной деятельности Олега Тарасова ему не известно.

Напомним, экс-начальник МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгура» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, осенью 2010 года злоумышленник решил путем обмана похитить деньги у местного бизнесмена. Предприниматель обратился к руководителю МБУ с вопросом о предоставлении в аренду земельных участков на территории города, с последующим их выкупом. Чиновник пообещал за вознаграждение 600 тыс. руб. решить этот вопрос через передачу этой суммы главе города. При этом последнего в свой преступный план он не посвящал. Предприниматель передал злоумышленнику 600 тыс. руб. и тот распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.

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