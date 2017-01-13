В Казахстане отменят «желтый» уровень террористической опасности

Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на территории всей страны, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что решение принято председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611.

«Желтый» уровень террористической опасности был введен на территории РК 6 июня 2016 года после теракта в Актобе.

Умеренный «желтый» уровень опасности устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма. Это самый первый уровень. Следом идет высокий «оранжевый» — при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма.