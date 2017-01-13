Воюющей в ВСУ российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Россиянке Юлии Толопе, воюющей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе отказали в украинском гражданстве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Россиянке Юлии Толопе, воюющей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе отказали в украинском гражданстве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!» — написала она.
В декабре 2016-го Толопа облила томатным соком лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Инцидент произошел в кулуарах Верховной Рады. Военнослужащая объяснила, что воевала в Донбассе на стороне Киева, обратилась к Ляшко с просьбой помочь ей получить гражданство Украины, но так и не смогла решить этот вопрос.
В августе того же года заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что число служащих в рядах ВСУ иностранцев не превышает ста человек. Замглавы Генштаба тогда подчеркнул, что иностранцы и лица без гражданства могут занимать любые должности в украинских вооруженных силах, за исключением тех, где требуется допуск к государственной тайне.
В июне 2016-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ, разрешающий проходить военную службу иностранцам и лицам без гражданства. В марте того же года глава государства одобрил ускоренный порядок получения гражданства страны наемниками. Согласно принятым нормам, для иностранных военных срок пребывания в стране, необходимый для приобретения гражданства, сокращен до трех лет.
В конце августа 2015-го иностранные наемники устроили акцию протеста у здания Государственной миграционной службы в Киеве. Они потребовали предоставления гражданства либо временного вида на жительство.
Юлия Толопа воевала в Донбассе в составе батальона «Айдар», затем вступила в ВСУ. Вооруженный конфликт на