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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Воюющей в ВСУ российской наемнице отказали в украинском гражданстве

Россиянке Юлии Толопе, воюющей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе отказали в украинском гражданстве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!» — написала она.

В декабре 2016-го Толопа облила томатным соком лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Инцидент произошел в кулуарах Верховной Рады. Военнослужащая объяснила, что воевала в Донбассе на стороне Киева, обратилась к Ляшко с просьбой помочь ей получить гражданство Украины, но так и не смогла решить этот вопрос.

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В августе того же года заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что число служащих в рядах ВСУ иностранцев не превышает ста человек. Замглавы Генштаба тогда подчеркнул, что иностранцы и лица без гражданства могут занимать любые должности в украинских вооруженных силах, за исключением тех, где требуется допуск к государственной тайне.

В июне 2016-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ, разрешающий проходить военную службу иностранцам и лицам без гражданства. В марте того же года глава государства одобрил ускоренный порядок получения гражданства страны наемниками. Согласно принятым нормам, для иностранных военных срок пребывания в стране, необходимый для приобретения гражданства, сокращен до трех лет.

В конце августа 2015-го иностранные наемники устроили акцию протеста у здания Государственной миграционной службы в Киеве. Они потребовали предоставления гражданства либо временного вида на жительство.

Юлия Толопа воевала в Донбассе в составе батальона «Айдар», затем вступила в ВСУ. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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