Приморская ОНК должна сменить 30% своего состава к апрелю 2017 года
Общественная палата попросит губернатора края взять этот процесс под личный контроль.
Общественная палата попросит губернатора края взять этот процесс под личный контроль.
Владивосток, 13 января, PrimaMedia.
Процесс ротации состава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края официально начался сегодня, 13 января, и продлится два месяца. Как рассказал РИА PrimaMedia председатель краевой ОНК Владимир Найдин, нужно обновить около 30% состава комиссии, который насчитывает 27 человек.
Как сообщает
Новые ОНК должны быть сформированы в Республике Ингушетия,
— Особое внимание ротации ОНК в регионах уделяется потому, что, как показала практика, жители России, особенно за Уралом, не очень активно принимают участие в формировании комиссий, — рассказал Владимир Найдин. — Если в Москве и
Он отметил, что в ОНК Приморья работает 27 человек и это самая большая ОНК до Сибири. У нас много обращений в прокуратуру, в фискальные органы. Мы серьезно занялись проблемой содержания иностранцев в нашем миграционном центре.
— Сегодня официально начался период ротации Общественной наблюдательной комиссии Приморского края. Он продлится два месяца, до 13 марта. Еще две недели уйдет на оформление документов. Думаю к началу апреля этот процесс будет завершен. В этот раз у нас уходит порядка 30% состава, и хочется, чтоб пришли новые активные граждане, — рассказал председатель ОНК.
Он добавил, что к кандидатам в члены ОНК предъявляются серьезные требования. Поэтому для помощи желающим у комиссии еть два телефона горячей линии: 89247287577 или 8 908 984 13 11. По ним можно звонить с 15.00 до 17.00 ежедневно, если гражданину нужна помощь с составлением заявления.
Общественные наблюдательные комиссии — органы в России, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания соответствующего региона. Среди их направлений работы посещение мест принудительного содержания с целью контроля за соблюдением прав лиц, находящихся там, рассмотрение обращений о нарушениях прав человека, направление заключений, предложений и обращений в компетентные органы власти.