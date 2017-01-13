Приморская ОНК должна сменить 30% своего состава к апрелю 2017 года

Владивосток, 13 января, PrimaMedia.

Процесс ротации состава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края официально начался сегодня, 13 января, и продлится два месяца. Как рассказал РИА PrimaMedia председатель краевой ОНК Владимир Найдин, нужно обновить около 30% состава комиссии, который насчитывает 27 человек.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, ее секретарь Александр Бречалов в ходе онлайн-совещания с региональными общественными палатами отметил, что он вместе с председателем СПЧ Михаилом Федотовым направит обращения главам регионов, в которых идет формирование общественных наблюдательных комиссий, с просьбой взять этот процесс под личный контроль.

Новые ОНК должны быть сформированы в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Тыва, Приморском крае, Архангельской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Сахалинской и Смоленской областях.

— Особое внимание ротации ОНК в регионах уделяется потому, что, как показала практика, жители России, особенно за Уралом, не очень активно принимают участие в формировании комиссий, — рассказал Владимир Найдин. — Если в Москве и Санкт-Петербурге заявления подают по 40−50 человек, то чем дальше от центра страны, тем желающих стать членом ОНК меньше. Поэтому глав регионов попросили взять этот процесс под контроль. В этот раз на Дальнем Востоке в ротации принимают участие Приморье и Сахалин.

Он отметил, что в ОНК Приморья работает 27 человек и это самая большая ОНК до Сибири. У нас много обращений в прокуратуру, в фискальные органы. Мы серьезно занялись проблемой содержания иностранцев в нашем миграционном центре.

— Сегодня официально начался период ротации Общественной наблюдательной комиссии Приморского края. Он продлится два месяца, до 13 марта. Еще две недели уйдет на оформление документов. Думаю к началу апреля этот процесс будет завершен. В этот раз у нас уходит порядка 30% состава, и хочется, чтоб пришли новые активные граждане, — рассказал председатель ОНК.

Он добавил, что к кандидатам в члены ОНК предъявляются серьезные требования. Поэтому для помощи желающим у комиссии еть два телефона горячей линии: 89247287577 или 8 908 984 13 11. По ним можно звонить с 15.00 до 17.00 ежедневно, если гражданину нужна помощь с составлением заявления.

Общественные наблюдательные комиссии — органы в России, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания соответствующего региона. Среди их направлений работы посещение мест принудительного содержания с целью контроля за соблюдением прав лиц, находящихся там, рассмотрение обращений о нарушениях прав человека, направление заключений, предложений и обращений в компетентные органы власти.