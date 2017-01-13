Область выполнила план осеннего призыва в армию-2016

План по отправке призывников Новосибирская область выполнила. От нашего региона в научные роты ушли 25 выпускников вузов. Трое из четырех призывников в области годны по здоровью для службы в армии. Тем не менее, есть уклонисты. Многие из них обращаются в коммерческие фирмы, которые обещают за деньги сделать военный билет. Как заверяют в военном комиссариате, большинство таких организаций — мошенники.

— В большинстве случаев это способ уклониться от призыва в конкретную призывную кампанию. По сравнению с 2014 годом, осенью 2016 года количество возросло в три раза. По различным оценкам, рынок услуг, оказанных такими «правозащитными бизнес-организациями», варьируется от 10 до 16 миллионов рублей в призыв, — говорит начальник отдела подготовки и проведения призыва военного комиссариата Новосибирской области Евгений Краев.

Есть и другие проблемы. Центры подготовки на базе ДОСААФ обучили почти 160 призывников по специальностям «водитель» или «механик». Но уже на службе выясняется, что их уровень недостаточно высок, приходится переучивать. Также в областном комиссариате отмечают, что на местах некачественно проводят медицинское обследование призывников. Когда из районов они приезжают в центр со справкой о негодности, то в некоторых случаях это не подтверждается. К весеннему призыву власти вместе с военными и Минздравом должны решить этот вопрос.

Еще одно предложение на весенний призыв — установить камеры видеонаблюдения в комиссиях, чтобы фиксировать весь процесс. Изменения могут коснуться и альтернативной службы. К примеру, есть предложение отправлять призывников в другие регионы, чтобы молодые люди соблюдали дисциплину, а не халтурили в домашних условиях.