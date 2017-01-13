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10:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Дмитрий Медведев поручил объединить горнолыжные трассы Краснодарского края

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил властям Краснодарского края внести предложения по объединению горнолыжных трасс курортов Краснодарского края с внедрением единого ски-пасса.

Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, это следует из опубликованного перечня решений, принятых по итогам совещания об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов.

«Газпрому», «Розе Хутор», Красной Поляне, администрации Краснодарского края, администрации г. Сочи до 6 марта 2017 г. представить в правительство РФ согласованные предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Горно-туристический центр “Газпром”, “Альпика-Сервис” с внедрением единого ски-пасса», — говорится в документе.

Медведев также поручил Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития представить до 26 января 2017 года предложения о предоставлении субсидий из федерального бюджета туроператорам, обеспечивающим дополнительный туристский поток на приоритетных туристских направлениях в «низкий сезон».

Кроме того, властям Краснодарского края, Минфину, Минтрансу и «РЖД» поручение принять меры по увеличению количества пригородных поездов «Ласточка» на 2017 год. Срок выполнения — до 1 апреля 2017 года.

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