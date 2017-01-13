Турция и Россия подписали соглашение о безопасности полетов в небе над Сирией

Консультации российских и турецких военных, посвященные взаимодействию в борьбе против «Исламского государства», прошли в министерстве обороны России 12 января. Сторонами был подписан меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.

Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам боевиков. Также устанавливается порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

Аналогичные соглашения были подписаны в сентябре 2015 года с Израилем и в октябре 2015 года с США. Турция с начала российской операции в Сирии не пошла на установление подобного режима безопасности, что в итоге привело к обострению отношений Москвы и Анкары.

Пиком этого обострения стал инцидент 24 ноября 2015 года, когда пара турецких истребителей F-16 сбила российский бомбардировщик Су-24. По утверждению турецкой стороны, это было сделано из-за того, что самолет нарушил границу. Российские военные этот факт отрицают. В результате погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков, штурман капитан Константин Мурахтин был спасен. При проведении поисковой операции был подбит вертолет российской авиагруппы, погиб морской пехотинец Алекснадр Позынич.

По итогам инцидента Россия ввела ряд санкций против Турции, в основном в экономической сфере. Разрешить конфликт удалось только в августе 2016 года, после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.