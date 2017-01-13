Турция и Россия подписали соглашение о безопасности полетов в небе над Сирией
В Москве заключено
В Москве заключено
Консультации российских и турецких военных, посвященные взаимодействию в борьбе против «Исламского государства», прошли в министерстве обороны России 12 января. Сторонами был подписан меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.
Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам боевиков. Также устанавливается порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.
Аналогичные соглашения были подписаны в сентябре 2015 года с Израилем и в октябре 2015 года с США. Турция с начала российской операции в Сирии не пошла на установление подобного режима безопасности, что в итоге привело к обострению отношений Москвы и Анкары.
Пиком этого обострения стал инцидент 24 ноября 2015 года, когда пара турецких истребителей F-16 сбила российский бомбардировщик Су-24. По утверждению турецкой стороны, это было сделано
По итогам инцидента Россия ввела ряд санкций против Турции, в основном в экономической сфере. Разрешить конфликт удалось только в августе 2016 года, после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.