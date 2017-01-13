Евгений Липович ответит на вопросы горожан по реформе транспорта

Власти столицы Урала готовы ответить на все вопросы горожан, касающиеся новой транспортной схемы Екатеринбурга, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

На сайте городской администрации появилась специальная страничка, зайдя на которую каждый может задать вопрос по поводу оптимизации маршрутной сети. Отвечать на вопросы будет замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович. Чиновники обещают публиковать ответы по мере готовности. Задавать вопросы можно с сегодняшнего дня до 10 февраля 2017 года включительно.