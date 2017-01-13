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11:31 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Липович ответит на вопросы горожан по реформе транспорта

Задать их можно на сайте мэрии Екатеринбурга.

Власти столицы Урала готовы ответить на все вопросы горожан, касающиеся новой транспортной схемы Екатеринбурга, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

На сайте городской администрации появилась специальная страничка, зайдя на которую каждый может задать вопрос по поводу оптимизации маршрутной сети. Отвечать на вопросы будет замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович. Чиновники обещают публиковать ответы по мере готовности. Задавать вопросы можно с сегодняшнего дня до 10 февраля 2017 года включительно.

Напомним, что транспортная реформа предполагает снижение количества трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов, в два-три раза. При этом оставшиеся планируется сделать короче, а частоту движения машин увеличить в три раза. При этом новая транспортная схема, которую городские власти планируют внедрять с лета 2017 года, уже вызвала сильное недовольство части жителей столицы Урала. Сейчас горожане собирают подписи против этого нововведения.

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