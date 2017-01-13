Назаров лишит своих подчиненных служебных машин

Сегодня, 13 января стало известно, что губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился лишить заместителей министров и начальников управлений служебных авто.

Как пояснил руководитель аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин, планомерное сокращение затрат на чиновников начато с 2014 года. Урезаются средства на хозяйственные нужды.

Очередные изменения касаются уменьшения парка служебных машин, а также изменения порядка их использования. Пока без машин останутся замы министров и начальники управлений. Кроме того учет заявок на авто будет вестись через электронную систему контроля.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:

— В настоящее время уже готовы и находятся на подписи у губернатора Омской области документы, определяющие новый порядок использования и контроля затрат на служебный автотранспорт. Эти изменения касаются, в первую очередь, аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить.