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11:40 (мск), источник: Om1.ru

Назаров лишит своих подчиненных служебных машин

Речь идет о начальниках управлений и замах министров.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 13 января стало известно, что губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился лишить заместителей министров и начальников управлений служебных авто.

Как пояснил руководитель аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин, планомерное сокращение затрат на чиновников начато с 2014 года. Урезаются средства на хозяйственные нужды.

Очередные изменения касаются уменьшения парка служебных машин, а также изменения порядка их использования. Пока без машин останутся замы министров и начальники управлений. Кроме того учет заявок на авто будет вестись через электронную систему контроля.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:

 — В настоящее время уже готовы и находятся на подписи у губернатора Омской области документы, определяющие новый порядок использования и контроля затрат на служебный автотранспорт. Эти изменения касаются, в первую очередь, аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить.

Не известно, коснется ли оптимизация авто заместителей губернатора и глав районов. Поскольку накануне глава Калачинского Района Фридрих Мецлер смело заявил, что приобретенная для него служебная машина Nissan X-Trailer за 1,5 миллиона только для пенсионеров.

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