Главу в Омской области проверят на халатность из-за нечищенных дорог

Речь идет об инциденте в селе Кокшенево Бергамакского сельского поселения, где у местной 44-летней жительницы Рамили Князевой случился инсульт. Женщину около 4 часов доставляли в поликлинику. Одним из факторов, повлиявших на задержку при транспортировке пациентки в поликлинику, стали нечищенные тогда дороги.

Дошло до того, что Рамилю в какой-то момент везли на санях в конной упряжке.

И это не первый случай с дорогами в сельском поселении, объединяющем населенные пункты: Кокшенево, Лисино, Окунево, Бергамак и Танатово с общим населением в 2 тыс. человек.

Ранее местные жители обратились в СМИ и рассказали о заметенных дорогах, сопроводив текст фотографиями.