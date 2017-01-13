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11:28 (мск), источник: СуперОмск

Главу в Омской области проверят на халатность из-за нечищенных дорог

Следственный комитет России по Омской области инициировал проверку на предмет халатности по факту материала «СуперОмска» о нечищеных дорогах в Бергамакском сельском поселении Муромцевского района Омской области.

Речь идет об инциденте в селе Кокшенево Бергамакского сельского поселения, где у местной 44-летней жительницы Рамили Князевой случился инсульт. Женщину около 4 часов доставляли в поликлинику. Одним из факторов, повлиявших на задержку при транспортировке пациентки в поликлинику, стали нечищенные тогда дороги.

Дошло до того, что Рамилю в какой-то момент везли на санях в конной упряжке.

И это не первый случай с дорогами в сельском поселении, объединяющем населенные пункты: Кокшенево, Лисино, Окунево, Бергамак и Танатово с общим населением в 2 тыс. человек.

Ранее местные жители обратились в СМИ и рассказали о заметенных дорогах, сопроводив текст фотографиями.

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