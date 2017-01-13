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11:27 (мск), источник: Фонтанка

Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши

Депутаты ЗакСа в 2017 году рассмотрят вопрос о повышении штрафов за проникновение на крыши.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, с такой инициативой к парламентариям обратились представители МВД. По словам депутата, возможность повышения штрафов рассмотрят на одном из ближайших заседаний комитета.

Отметим также, что комитет по законодательству в 2017 году намерен пересмотреть инициативы депутатов прошлого созыва, которые ранее сняли с учёта. Напомним, значительная часть из них была за авторством Виталия Милонова.

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