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12:06 (мск), источник: Tengrinews

Госслужащие смогут пройти собеседование по видеосвязи

В Казахстане пройдет аттестация госслужащих корпуса «Б».

Источник: Tengrinews

Госслужащие смогут пройти собеседование по видеосвязи, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Государственные служащие корпуса «Б» смогут пройти третий этап аттестации в режиме видео-конференц-связи. По данным Агенства, это позволит людям не затрачивать дополнительное время на дорогу.

«Мы проанализировали расстояние от сел до районов, от районов до областных центров, куда должны прибыть служащие для прохождения собеседования, время затрачиваемое на дорогу, а также состояние инфраструктуры. К примеру, в Карагандинской области наиболее отдаленным является Улытауский район (660 километров от областного центра). Время, затрачиваемое на дорогу из этого района до Караганды, составляет 11 часов. Количество служащих, подлежащих аттестации, 177 человек. Следовательно, для прохождения собеседования в области служащему потребуется не менее трех рабочих дней.

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Поэтому для удобства предусмотрена возможность проведения собеседования посредством ВКС (Видео-конференц-связь, прим. автора). Она имеется во всех районах страны. Ход собеседования будет фиксироваться с использованием средств аудио- или видеозаписи и чётко регламентирован. С целью защиты прав служащих они могут ознакомиться с протоколом аттестационной комиссии под роспись", — говорится в информационном сообщении ведомства.

Напомним, в Казахстане пройдет аттестация госслужащих корпуса «Б». В настоящее время организована подготовительная работа, непосредственные этапы аттестации начнутся с 1 февраля и завершатся к 1 июля 2017 года. В отличие от аттестаций прошлых лет, нынешняя нацелена на определение уровня профессиональной подготовки и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития.

Сама аттестация будет включать в себя три этапа: составляение оценочный лист служащего, тестирование на оценку личных компетенций и собеседование в аттестационных комиссиях.

К категории лиц, подлежащих аттестации, относятся работники, занимающие следующие должности: на центральном уровне — от экспертов до директоров департаментов министерств и ведомств; на областном уровне — от специалистов до руководителей местных исполнительных и территориальных органов; на районном уровне — от ведущих специалистов сельских акиматов до заместителей акимов районов, от специалистов до руководителей территориальных органов.

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