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11:49 (мск), источник: РИА Новости

«Левада-Центр» обжаловала в ЕСПЧ признание организации иностранным агентом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Левада-Центр» обжаловала в Европейском суде по правам человека признание ее «иностранным агентом», сообщил РИА Новости адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы организации.

Источник: РИА Новости

«Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушение права собраний (статья 11 Европейской конвенции по правам человека) и на дискриминацию по сфере деятельности (статья 14 Конвенции)», — сказал защитник.

Шарапов добавил, что «Левада-Центр» пока не заявляла требований о денежной компенсации за нарушение ее прав.

В конце ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение «Левада-центра» в реестр некоммерческих организаций-иноагентов, отклонив жалобу организации, в которой она оспаривала проверку Минюста, по итогам которой ее включили в реестр иноагентов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема вокруг решения о признании иностранным агентом негосударственной исследовательской организации «Левада-центр», занимающейся изучением общественного мнения, действительно существует.

Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин на заседании совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на решение о признании «Левада-центра», который, по его мнению, является лучшим в стране социологическим центром, иноагентом. Он отметил, что документы, на основании которых «Левада-центр» признан иноагентом, «очень сомнительны».

О внесении «Левада-центра» в реестр стало известно 5 сентября прошлого года. Чуть позже организация направила обращение министру юстиции РФ Александру Коновалову, в котором привела доводы о неправомерности принятого решения. Ведомство, сообщив, что обращение находится на рассмотрении, напомнило «Леваде» об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства о некоммерческих организациях, выполняющих функции «иностранного агента».

Коллектив центра — специалисты в области социологии, политологии, экономики, психологии, маркетинговых исследований, организации массовых опросов и обработки данных. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

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