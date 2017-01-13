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12:27 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали, кто «сыграл ключевую роль» в передаче досье на Трампа в ФБР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший посол Великобритании в РФ Эндрю Вуд «сыграл ключевую роль» в передаче досье с «российским компроматом» на избранного президента США Дональда Трампа в руки американских спецслужб, пишет газета Independent.

Источник: РИА Новости

Вуд, занимавший пост посла в Москве с 1995 по 2000 год, сообщил газете, что в ноябре 2016-го встретился с Джоном Маккейном на конференции по безопасности в Канаде, где обратил внимание американского сенатора на необходимость расследования отношений Трампа с властями РФ.

Как пишет газета, после этого разговора Маккейн передал находившийся у него доклад главе ФБР. При этом Вуд отмечает, что сам никогда не видел этого документа.

«Да, я действительно встречался с сенатором Маккейном и его помощниками на конференции», — заявил Вуд изданию Independent. По его словам, «дело Дональда Трампа и России было во многих новостях, и было естественно обсудить это, мы разговаривали о том, какой деятельностью может заниматься Россия».

Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил «человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки». В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Часть информации для доклада Стил собирал в России. По данным британских СМИ, Стил в начале 1990-х годов занимался в РФ шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с «компроматом» на него.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России «компрометирующей информации» относительно Трампа — «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь». По его словам, «у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом», это «очевидная попытка навредить» отношениям России и США.

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