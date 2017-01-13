СМИ рассказали, кто «сыграл ключевую роль» в передаче досье на Трампа в ФБР

Вуд, занимавший пост посла в Москве с 1995 по 2000 год, сообщил газете, что в ноябре 2016-го встретился с Джоном Маккейном на конференции по безопасности в Канаде, где обратил внимание американского сенатора на необходимость расследования отношений Трампа с властями РФ.

Как пишет газета, после этого разговора Маккейн передал находившийся у него доклад главе ФБР. При этом Вуд отмечает, что сам никогда не видел этого документа.

«Да, я действительно встречался с сенатором Маккейном и его помощниками на конференции», — заявил Вуд изданию Independent. По его словам, «дело Дональда Трампа и России было во многих новостях, и было естественно обсудить это, мы разговаривали о том, какой деятельностью может заниматься Россия».

Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил «человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки». В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Часть информации для доклада Стил собирал в России. По данным британских СМИ, Стил в начале 1990-х годов занимался в РФ шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с «компроматом» на него.