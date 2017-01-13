Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
В РФ уволен главврач больницы, где женщина ползла на рентген
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Встречаем старый Новый год с детьми
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
14:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На выборах в Свердловской области «вычеркнут» списки партий

Каждый сам за себя.

Источник: УралИнформБюро

На публичных слушаниях в Первоуральске одобрены изменения в устав муниципалитета, вводящие новый принцип формирования гордумы. Суть его сводится к упразднению партийных списков и избранию депутатов только по одномандатным округам, передает «Уралинформбюро».

Как поясняют в думской пресс-службе, сейчас в городе работают 28 депутатов, из которых 14 — избраны по партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. По новой схеме оставят только одномандатников — их будет 25.

После одобрения на слушаниях инициативу должны утвердить депутаты. Ближайшие выборы по новой схеме планируется провести уже в сентябре 2017 года, когда истекает срок полномочий действующего созыва.

Стоит отметить, что в Свердловской области с прошлого года обсуждаются планы по повсеместному отказу от партийных списков на муниципальных выборах. В перспективе подобные изменения планируется ввести и в Екатеринбурге, депутаты которого уже высказывались в пользу подобной реформы. По мнению экспертов «Уралинформбюро», Первоуральск — первая ласточка, вслед за ним все муниципальные думы, по мере окончания срока полномочий действующего состава, перейдут на новую систему.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Тюмени ищут загадочно исчезнувшую молодую мать
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь