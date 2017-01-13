На пермском аэродроме «Фролово» со скандалом поменяли руководство

На аэродроме «Фролово», где базируется авиа-спортивный клуб (АСК) идут разборки между прежним и нынешним руководством.

Как и во многих регионах, клуб ДОСААФ в Перми сейчас не в самом работоспособном состоянии. Несколько лет назад появилось некоммерческое партнерство — НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России». Вместе с руководителем частной фирмы «Скай Центр Пермь» Александром Чернышевым они стали выполнять все функции по подготовке парашютистов.

«За несколько лет правления на аэродроме частных лиц всё пришло к упадку, — рассказал на условиях анонимности один из пилотов. — Пермский клуб ДОСААФ искусственно погрузили в долги и отодвинули от дел. НП взяло себе всё самое интересное и вкусное, на чём можно было заработать. Год назад всю систему решили привести в порядок. Именно тогда Александр Чернышев возглавил авиаклуб. Ему дали задание восстановить спортклуб. Но это привело к уголовному делу. На сегодняшний день есть обвинительное решение суда в отношении него по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”».

Узнав об уголовном преследовании руководителя пермского авиаклуба, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков решил отстранить Александра Чернышева от должности. Исполняющим обязанности назначили Анатолия Лушина. Отстраненный руководитель должен был передать дела приемнику, но вместо этого он забаррикадировался на аэродроме и не впустил комиссию, которая приехала с инвентаризацией.

«12 января мы туда всё-таки попали, — рассказал корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” Анатолий Лушин. — Вместе с полицией, вместе с телевизионщиками. Чернышев стал давать интервью журналистам и под шумок уехал, прихватив с собой ключи. Так что принять я смог только технику, которая находится на улице. Под замком остались парашюты, рации, запасные двигатели и другое имущество».

Сейчас у ДОСААФ Перми 15 самолетов, но только два из них «на ходу» — это АН-2 и Вильга-35Л. Планы у нового руководства клуба грандиозные.

«Я сам воспитанник пермского аэроклуба, — признался Анатолий Лушин. — С 1979 года прошёл путь от техника до командира лётного звена. Сейчас клуб не выполняет основную обязанность — готовить десантников. Это надо исправлять. Мы ищем спонсоров, чтобы отремонтировать к лету самолеты. И предложения уже есть. Летом заработаем достаточно средств, чтобы отремонтировать остальную технику и тогда получим госзаказ на подготовку курсантов».

Сотрудники спортклуба признают, что Анатолию Лушину будет очень сложно навести порядок. Начать придётся с самого начала — переоформить договор аренды земли у росимущества по всем правилам, привести в порядок технику и кадры. С нового года пермским пилотам запретили летать во Фролово — сотрудники не смогли пройти переаттестацию в Москве.