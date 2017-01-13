Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в ГД
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Киев ждет нападения России: генерал раскрыл подробности - СМИ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Так раздеваться не требуется": Васильев о наряде Брежневой
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13:35 (мск), источник: NewsKo

Подписан указ о назначении Ольги Рогожниковой заместителем министра здравоохранения

По информации «Нового компаньона», председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сегодня, 13 января, подписал указ о назначении Ольги Рогожниковой заместителем краевого министра здравоохранения по оказанию медицинской помощи взрослому населению. Она приступит к работе с 16 января 2017 года.

Напомним, сообщения об этом появились в конце декабря прошлого года. Должность в министерстве пустует уже месяц, до этого её занимал Павел Штэфан. Одной из причин его увольнения называется уголовное дело, которое сейчас расследуют силовики в отношении краевого минздрава.

Ольга Рогожникова окончила Пермский государственный медицинский институт в 1982 году по специальности «Лечебное дело» и интернатуру по специальности «Психиатрия». Она является врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук. Работала ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии ГБОУ «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е. А. Вагнера». Была заместителем главного врача по лечебной части ГБУЗ «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница». В период депутатства была заместителем председателя комитета по соцполитике, входила во фракцию ЛДПР. В период нынешней избирательной кампании в округе № 58 на выборах в Госдуму Рогожникова набрала лишь 10,27% голосов, уступив первое место Игорю Шубину (49,13%).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Особенный художник
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые рассказали о "масштабных" фальсификациях на выборах в ГД
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь