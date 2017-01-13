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13:02 (мск), источник: Югополис

На Кубани семь депутатов лишились постов, скрыв свои доходы

В Кавказском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия семи депутатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, во время проверки было установлено, что депутаты Кропоткинского городского, Кавказского и Казанского сельского поселений представили недостоверные сведения о своих доходах за 2015 год на сумму более 50 миллионов рублей.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования решениями Советов указанных поселений полномочия 7 депутатов, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно.

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