В Омске около 90% ДТП происходит из-за плохой уборки снега

В Омске около 90% ДТП происходит из-за неудовлетворительного содержания дорог в зимний период, сообщает пресс-служба областного правительства.

Виктор Назаров поручил мэрии привести дороги в нормативное состояние. Комиссия регионального минстроя, в состав которой вошли сотрудники ГИБДД, специалисты дорожных служб и общественники, провела проверки городских дорог. По её итогам на всех дорогах Левобережья были выявлены недостатки. Все замечания были направлены в городскую администрацию.

«Отсутствие остановочных “карманов”, снежные валы и накаты под уклон могут привести к несчастным случаям, когда пассажиры соскальзывают под колеса автотранспорта», — считает член общественного Совета при региональном минстрое, доцент СибАДИ Александр Лыткин.

По данным Госавтоинспекции, в Омске за последние две недели из-за неудовлетворительного состояния автодорог произошло свыше 50 ДТП.

По мнению Дмитрия Христолюбова, начальника управления дорожного комплекса Омской области регионального Минстроя, сейчас «почти 90% городских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания, и подавляющее количество ДТП происходит именно по этой причине».