В Омске около 90% ДТП происходит из-за плохой уборки снега
В связи с этим губернатор Омской области Виктор Назаров поручил усилить контроль за состоянием городских дорог.
В связи с этим губернатор Омской области Виктор Назаров поручил усилить контроль за состоянием городских дорог.
В Омске около 90% ДТП происходит
Виктор Назаров поручил мэрии привести дороги в нормативное состояние. Комиссия регионального минстроя, в состав которой вошли сотрудники ГИБДД, специалисты дорожных служб и общественники, провела проверки городских дорог. По её итогам на всех дорогах Левобережья были выявлены недостатки. Все замечания были направлены в городскую администрацию.
«Отсутствие остановочных “карманов”, снежные валы и накаты под уклон могут привести к несчастным случаям, когда пассажиры соскальзывают под колеса автотранспорта», — считает член общественного Совета при региональном минстрое, доцент СибАДИ Александр Лыткин.
По данным Госавтоинспекции, в Омске за последние две недели
По мнению Дмитрия Христолюбова, начальника управления дорожного комплекса Омской области регионального Минстроя, сейчас «почти 90% городских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания, и подавляющее количество ДТП происходит именно по этой причине».