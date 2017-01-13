Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Собчак впервые показала сына
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Киев ждет нападения России: генерал раскрыл подробности - СМИ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Так раздеваться не требуется": Васильев о наряде Брежневой
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13:40 (мск), источник: РБК

Ученые назвали махинации на выборах в Думу самыми масштабными за 16 лет

Исследователи из Мичиганского университета провели математический анализ выборов в Государственную думу в 2016 году и пришли к выводу, что фальсификации на этих выборах стали самыми масштабными с 2000 года. Авторы исследования Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн написали об этом статью в The Washington Post.

Источник: Reuters

Ученые приводят в своей статье несколько обнаруженных закономерностей в результатах выборов, которые дают возможность им сделать вывод о махинациях. Так, к примеру, Калинин и Мебэйн ссылаются на исследование Артураса Розенаса из Политического университета Нью-Йорка. Он обратил внимание, что слишком много участков из тех, где «Единая Россия» набрала более 50% голосов, используют для обозначения результатов цифры, которые можно без остатка поделить на пять: 55%, 65%, 70%, 75% и т. д.

Читайте также
Вячеслав Володин намекнул на участие Владимира Путина в выборах в 2018 году

В статье отмечается, что ученые обнаружили похожие закономерности в результатах выборов в России с 2000 по 2016 гг. По мнению авторов исследования, эти махинации могут быть использованы как механизм, с помощью которого региональные власти показывают Кремлю свою лояльность.

Калинин и Мебэйн обнаружили еще два показателя, свидетельствующих о махинациях: в одном случае победившей на участке партии перенаправлялась часть голосов, в другом — почти все голоса. По мнению ученых, около 3,6% голосов (приблизительно 2 млн голосов избирателей), набранных «Единой Россией», были сфальсифицированы.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября в Единый день голосования. Они проводились по смешанной системе: 225 депутатов в 450-местный парламент избирались по партийным спискам, еще 225 по мажоритарным округам. Победу на выборах одержала «Единая Россия», получив 54,2% голосов. Партия также победила на 203 одномандатных округах из 225. В результате ее представительство в Думе составило 343 места из 450, что стало рекордом в истории нижней палаты парламента.

Комментарии
3
!!
цифрология - лженаука...очередная русофобская бредятина
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Спасский Роман
Молодец! По уши уже в сточных массах сидишь, тебя все глубже туда ведро вместе с лесой обезьяной из кремля окунает, но верить в это приказа не поступало, да? Лженаука но
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Спасский Роман
Как неожиданно. Кто бы мог подумать, что самая жестокая преступная группировка в самой коррумпированной стране сама за себя голосует каждый раз. Неужели есть кто-то, кто в этом сомневался.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь