Омская область сократит расходы на содержание аппарата губернатора и правительства
В частности, будет уменьшен парк служебных автомобилей.
В частности, будет уменьшен парк служебных автомобилей.
ОМСК, 13 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместители министров и начальники управлений Омской области будут лишены персональных служебных машин для сокращения расходов на содержание аппарата губернатора и правительства региона, сообщила
«Планомерная работа по оптимизации затрат на содержание органов исполнительной власти региона продолжается. Будут сокращены расходы на все хозяйственные нужды, включая автотранспорт», — уточнили в правительстве.
«Эти изменения касаются в первую очередь аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить», — цитирует
Для экономии средств парк служебных автомобилей будет уменьшен, будет изменен порядок их использования. По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова, персональных служебных машин будут лишены заместители министров и начальники управлений. Учет заявок на автотранспорт и целей его использования будет вестись через электронную систему контроля.