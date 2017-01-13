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14:45 (мск), источник: ТАСС

Омская область сократит расходы на содержание аппарата губернатора и правительства

В частности, будет уменьшен парк служебных автомобилей.

ОМСК, 13 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместители министров и начальники управлений Омской области будут лишены персональных служебных машин для сокращения расходов на содержание аппарата губернатора и правительства региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Планомерная работа по оптимизации затрат на содержание органов исполнительной власти региона продолжается. Будут сокращены расходы на все хозяйственные нужды, включая автотранспорт», — уточнили в правительстве.

«Эти изменения касаются в первую очередь аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить», — цитирует пресс-служба руководителя аппарата Юрия Карючина.

Для экономии средств парк служебных автомобилей будет уменьшен, будет изменен порядок их использования. По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова, персональных служебных машин будут лишены заместители министров и начальники управлений. Учет заявок на автотранспорт и целей его использования будет вестись через электронную систему контроля.

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