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13:53 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет закупки иркутских чиновников после случая с червями в подарках

Иркутские следователи проверяют закупки чиновников регионального министерства социального развития, опеки и попечительства после сообщений о червяках в новогодних детских подарках, сообщает региональное управление СК в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из социально незащищенных семей в 2016 году», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили жалобы от жителей региона на плохое качество шоколадных конфет в новогодних подарках, презентованных от губернатора детям-сиротам и детям из малоимущих семей. На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде — белый налет. Расследование по данному факту начал местный Роспотребнадзор. В среду пресс-служба областного правительства сообщила, что власти региона проводят проверку, при этом заявители получили новые подарки.

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