УФАС выдало нижегородскому правительству предупреждение об отмене постановления о поддержке сахарного производства

Согласно информации, это предупреждение было выдано 30 декабря 2016 года. Речь идет о постановлении № 804 от 24 ноября того же года. Документ утверждает порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку свеклосахарного производства в регионе. В антимонопольном ведомстве сочли, что в постановлении имеются признаки нарушения ч.1 ст. 15 закона «О защите конкуренции». Оно должно быть отменено до 1 февраля 2017 года. Если этого не произойдет, то по истечении десяти дней УФАС возбудит дело.

В правительстве области НИА «Нижний Новгород» сообщили, что предложение УФАС об отмене постановления № 804 действительно поступало. «Документ рассматривается правительством, в установленном порядке и в установленные сроки по нему будет принято решение», — отметили в облправительстве, добавив, что в текущем году средства бюджета сахароперерабатывающим предприятиям не выделялись.

Напомним, в конце октября 2016 года Заксобрание Нижегородской области поддержало выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства. Соответствующие изменения были внесены в закон об областном бюджете на 2016 год, хотя на стадии обсуждения они вызвали у депутатов немало вопросов. В частности, отмечалось, что большая часть этой субсидии будет получена АО «Сергачский сахарный завод» (с мая 2016 года находится под управлением агрофирмы «Весна»). Представители правительства при этом заявляли, что деньги выделяются на условии 50-процентного федерального софинансирования.