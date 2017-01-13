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14:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

УФАС выдало нижегородскому правительству предупреждение об отмене постановления о поддержке сахарного производства

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Нижегородской области выдало правительству региона предупреждение об отмене постановления о субсидиях на поддержку свеклосахарного производства. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в УФАС 17 января 2017 года.

Согласно информации, это предупреждение было выдано 30 декабря 2016 года. Речь идет о постановлении № 804 от 24 ноября того же года. Документ утверждает порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку свеклосахарного производства в регионе. В антимонопольном ведомстве сочли, что в постановлении имеются признаки нарушения ч.1 ст. 15 закона «О защите конкуренции». Оно должно быть отменено до 1 февраля 2017 года. Если этого не произойдет, то по истечении десяти дней УФАС возбудит дело.

В правительстве области НИА «Нижний Новгород» сообщили, что предложение УФАС об отмене постановления № 804 действительно поступало. «Документ рассматривается правительством, в установленном порядке и в установленные сроки по нему будет принято решение», — отметили в облправительстве, добавив, что в текущем году средства бюджета сахароперерабатывающим предприятиям не выделялись.

Напомним, в конце октября 2016 года Заксобрание Нижегородской области поддержало выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства. Соответствующие изменения были внесены в закон об областном бюджете на 2016 год, хотя на стадии обсуждения они вызвали у депутатов немало вопросов. В частности, отмечалось, что большая часть этой субсидии будет получена АО «Сергачский сахарный завод» (с мая 2016 года находится под управлением агрофирмы «Весна»). Представители правительства при этом заявляли, что деньги выделяются на условии 50-процентного федерального софинансирования.

В августе 2016 года стало известно, что агрофирма «Весна» намерена инвестировать 10,5 млрд рублей в развитие Сергачского сахарного завода до 2019 года. Инвестиционный проект развития предусматривает увеличение производственных мощностей до 8 тысяч тонн переработки свеклы в сутки к 2019 году, расширение земельного банка до 80−100 тысяч га, повышение урожайности сахарной свеклы до 450 центнеров с гектара, увеличение объема выращивания сахарной свеклы со 100 до 900 тысяч тонн.

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