Президент Татарстана посетил «Тинькофф Банк»

Сообщение об этом выложил на своей странице в Instagram основатель и владелец первого в России коммерческого банка дистанционного обслуживания Олег Тиньков.

«К нам в гости в Тинькофф заехал один из самых продвинутых руководителей регионов страны, Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Будем сотрудничать, спасибо за визит!» — написал под фото Олег Тиньков.

«Рустам Нургалиевич любит смотреть успешные бизнес проекты и их реализацию», — сообщил в комментариях один из пользователей соцсети под ником rinatgab.