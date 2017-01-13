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14:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана посетил «Тинькофф Банк»

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве посетил штаб-квартиру «Тинькофф Банка».

Сообщение об этом выложил на своей странице в Instagram основатель и владелец первого в России коммерческого банка дистанционного обслуживания Олег Тиньков.

«К нам в гости в Тинькофф заехал один из самых продвинутых руководителей регионов страны, Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Будем сотрудничать, спасибо за визит!» — написал под фото Олег Тиньков.

«Рустам Нургалиевич любит смотреть успешные бизнес проекты и их реализацию», — сообщил в комментариях один из пользователей соцсети под ником rinatgab.

Напомним, АО «Тинькофф Банк» (до 1 января 2015 года «Тинькофф Кредитные Системы» — прим. Т-и) — российский коммерческий банк, сфокусирован полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений и банкоматов. Штаб-квартира банка расположена в Москве. По состоянию на ноябрь 2016 года «Тинькофф Банк» занимает 45-е место по объему активов и 36-е — по собственному капиталу среди российских банков.

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