Президент Татарстана посетил «Тинькофф Банк»
(Казань, 13 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве посетил
(Казань, 13 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве посетил
Сообщение об этом выложил на своей странице в Instagram основатель и владелец первого в России коммерческого банка дистанционного обслуживания Олег Тиньков.
«К нам в гости в Тинькофф заехал один из самых продвинутых руководителей регионов страны, Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Будем сотрудничать, спасибо за визит!» — написал под фото Олег Тиньков.
«Рустам Нургалиевич любит смотреть успешные бизнес проекты и их реализацию», — сообщил в комментариях один из пользователей соцсети под ником rinatgab.
Напомним, АО «Тинькофф Банк» (до 1 января 2015 года «Тинькофф Кредитные Системы» — прим. Т-и) — российский коммерческий банк, сфокусирован полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений и банкоматов.