Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти

Три новые статьи основного документа предусматривают, что у парламента отныне будет надзорная роль, а президент сможет сохранять партийную принадлежность и возглавлять исполнительную власть.

«За» проголосовали 340 депутатов из 550. Поправки должны пройти еще два раунда голосования, после чего их вынесут на всенародный референдум.

Утвержденные 13 января поправки — часть реформы, обсуждение остальных положений продолжается. Проект новой конституции, за принятие которой выступает Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.

В случае принятия документа в прямое подчинения главы государства, в частности, перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.