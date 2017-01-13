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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти

Турецкие депутаты утвердили основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента. Об этом 13 января сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Три новые статьи основного документа предусматривают, что у парламента отныне будет надзорная роль, а президент сможет сохранять партийную принадлежность и возглавлять исполнительную власть.

«За» проголосовали 340 депутатов из 550. Поправки должны пройти еще два раунда голосования, после чего их вынесут на всенародный референдум.

Утвержденные 13 января поправки — часть реформы, обсуждение остальных положений продолжается. Проект новой конституции, за принятие которой выступает Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.

В случае принятия документа в прямое подчинения главы государства, в частности, перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.

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