Депутаты Госдумы хотят ввести новый праздник — День Сибири
Датой праздника планируется определить 8 ноября.
Датой праздника планируется определить 8 ноября.
В Новосибирске активно обсуждают инициативу двух депутатов Госдумы от КПРФ — омича Олега Смолина и Веры Ганзи, представляющей Новосибирскую область, — внесших в парламент законопроект об установлении новой памятной даты — Дня Сибири. Отмечать его предлагается 8 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «ФедералПресс».
«Настоящий законопроект направлен на установление в качестве памятной даты России Дня Сибири, который фактически отмечается в настоящее время многими жителями сибирского региона», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В прошлом году Дни Сибири прошли
Справка: Впервые праздновать День Сибири или, как его еще называли, День благодарения Сибири начали в 1882 году в честь 300-летия присоединения Сибири к России. 26 октября дружина атамана Ермака Тимофеевича одержала победу над войском хана Кучума и взяла столицу Сибирского ханства. По новому стилю — 8 ноября.