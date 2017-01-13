Депутаты Госдумы хотят ввести новый праздник — День Сибири

В Новосибирске активно обсуждают инициативу двух депутатов Госдумы от КПРФ — омича Олега Смолина и Веры Ганзи, представляющей Новосибирскую область, — внесших в парламент законопроект об установлении новой памятной даты — Дня Сибири. Отмечать его предлагается 8 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «ФедералПресс».

Депутаты-коммунисты в пояснительной записке к законопроекту написали, что праздник уже сейчас отмечается многими жителями сибирского региона.

«Настоящий законопроект направлен на установление в качестве памятной даты России Дня Сибири, который фактически отмечается в настоящее время многими жителями сибирского региона», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В прошлом году Дни Сибири прошли 12—13 ноября .

Справка: Впервые праздновать День Сибири или, как его еще называли, День благодарения Сибири начали в 1882 году в честь 300-летия присоединения Сибири к России. 26 октября дружина атамана Ермака Тимофеевича одержала победу над войском хана Кучума и взяла столицу Сибирского ханства. По новому стилю — 8 ноября.