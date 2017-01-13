Интерес к земельным документам по Сосновскому району у силовиков есть, но обысков не было

Что интересно, в силовых ведомствах Челябинской области — от Следственного управления Следственного комитета и УМВД по региону до управления ФСБ также открещиваются от любых комментариев на сей счет, заявляя, что «вопрос не по адресу», передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидно, что сегодня сотрудникам администрации Сосновского района в связи с распространением информации о якобы масштабной выемке документов пришлось несладко и они раздраженно говорят об «утке». Что характерно, буквально накануне, 12 января, губернатор области Борис Дубровский и члены его команды приезжали с визитом в Сосновку, в ходе визита главе региона показали новенький детский сад. Судя по всему, исходом выборов, прошедших в декабре, в результате которых на пост главы района пришел экс-чиновник Евгений Ваганов и текущим состоянием дел пока все довольны.