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15:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Интерес к земельным документам по Сосновскому району у силовиков есть, но обысков не было

В пресс-службе Сосновского муниципального района отрицают проведение каких-либо обысков и тем более изъятия документов, о чем поспешили сообщить некоторые челябинские СМИ.

Что интересно, в силовых ведомствах Челябинской области — от Следственного управления Следственного комитета и УМВД по региону до управления ФСБ также открещиваются от любых комментариев на сей счет, заявляя, что «вопрос не по адресу», передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидно, что сегодня сотрудникам администрации Сосновского района в связи с распространением информации о якобы масштабной выемке документов пришлось несладко и они раздраженно говорят об «утке». Что характерно, буквально накануне, 12 января, губернатор области Борис Дубровский и члены его команды приезжали с визитом в Сосновку, в ходе визита главе региона показали новенький детский сад. Судя по всему, исходом выборов, прошедших в декабре, в результате которых на пост главы района пришел экс-чиновник Евгений Ваганов и текущим состоянием дел пока все довольны.

У силовиков действительно возникали вопросы по деятельности прежнего многолетнего главы Владимира Котова и его подчиненных, однако, до реализации каких-либо серьезных уголовных дел дело, простите за тавтологию, так и не дошло. Впрочем, в пресс-службе нынешнего главы района подтвердили, что 12 января, то есть в день визита губернатора, действительно сотрудники ГУ МВД по Челябинской области запросили в местном комитете по имуществу и земельным отношениям ряд документов и справок, но все проходило исключительно в рабочем режиме, без «масок-шоу».

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